El PSOE trabaja en unos Presupuestos para 2018 alternativos a los del Gobierno

1- va un tipo y subie los impuestos al 15% a las empresas por ejemplo, para reacudar mas, asi se lo dan a los demas espaloles que abusan de pagas y de subsidios de mentira.



2- Va otro tipo de otro partido, y para poder mantener ese ritmo de pagas y subsidios, y hacer alguna cosa mas, lo sube al 25% los impuestos de las empresas.



3- Va otro tipo y dice que las empresas deben pagar mas porque pagan poco, y sube al 35% el impuesto, ese dinero va a los amigos y a los ciudadanos que abusan, a los emigrantes para ganar votos y a hhacer populismo.



4- llega una crisis economica y se va todo al carajo, el doble de ciudadanos piden pagas para mantenerse sin trabajar y sin dar el palo al agua, entonces va otro tipo y en vez de bajar lso impuestos a las empresas para que contraten a mas personas, lo sube para mantener a estos perros, no vaya a ser que luego no les voten.



5- llega otro tipo que dice que llevar un bmw es de fachas y que ese bmw es mejor que lo partan en piezas y esas piezas que se lo coman los niños pobres de españa, (claro, no tienen la culpa los padres, sino el del bmw) , entonces suben lo impuestos a las empresas al 55% para mantener gente y mantener al obrero que no hace nada, no al obrero trabajador, sino al obrero que no trabaja y que puede votar



6- llega otro y lo sube al 65% ----



7- ya no, ya no llega otro, ya nadie pued subir los impuestos a los ricos ni a las empresas al 75% ...., porque estos, ya no estan en españa, y españa, cae en una gran depresion y crisis, en la que JAMAS, se podran recuperar, si no empiezan a privatizar la sanidad ni bajar los impuestos,



8- un grupo de paletos diran que la culpa es de las empresas en huir, y no, la culpa es de los gobiernos en apretar a las empresas para que ese dinero se lo lleven los mon.golos que no dan palo al agua y van de comunistas-