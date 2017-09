330 43

Botín pide más ayuda para la digitalización para evitar que los bancos chinos y de eeuu acaben en europa

21/09/2017 - 13:06

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, señaló este jueves que las empresas son cada vez más tecnológicas, por lo que "si no queremos acabar con bancos chinos y estadounidenses en Europa, es muy importante que se incentive el contexto y el entorno, para que nos ayude a la transformación y a competir en igualdad de condiciones".

Así lo indicó durante su intervención en el I Congreso de Industria Conectada 4.0, organizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con la colaboración de Accenture, Indra, Santander, Siemens y Telefónica.

Botín remarcó que la industria tradicional lo que pide es estar "en las mismas condiciones que compañías de otras regiones que compiten globalmente y que poseen unas normas que a veces tienen más flexibilidad y que cambian de forma acorde a como está cambiando el mundo".

Durante su discurso, indicó que hay que cambiar cuando se está en una situación de fortaleza, algo que "es aplicable al Santander, a España y a Europa". Por eso, "creo que tenemos que pasar a la acción porque sabemos lo que funciona a nivel país".

Además de aprovechar esa fortaleza, pidió ser "mucho más agiles y poner el foco en el talento, rectificando si uno no va en la dirección correcta". "Esto es lo que hacen las grandes empresas globales y que son los nuevos campeones mundiales", remarcó.

En este sentido, indicó que en el Banco Santander "queremos mantener lo que ha funcionado bien y queremos ser sólidos, confiables, estando cerca del cliente y siguiendo con la atención personalizada en las sucursales, algo que es esencial".

Botín afirmó que en el año 2025 le gustaría que su banco fuera un referencia como "banco responsable, que haga las formas de manera sencilla, personal y justa para los clientes, para los accionistas y para la sociedad".

CAMPEONES DIGITALES

La presidenta de la entidad indicó además que Europa "es el mejor modelo que tenemos", no solo en cuanto a la base industrial, sino también a nivel social, pero matizó que "eso no quiere decir que no tengamos que cambiar".

"Si queremos hacerlo igual o mejor en esta era tenemos que tener a campeones europeos en el mundo digital, esto es esencial". Además recalcó que "igual que a las empresas se nos pide ser más ágiles, creo que las normativas y el contexto regulatorio debe ser mas ágil, y si hacemos una normativa y nos damos cuenta que tiene consecuencias no esperadas, cambiémosla pero no tardemos cinco años, porque llegaremos tarde", comentó.

En este sentido, señaló que Europa y España necesitan tener campeones digitales europeos, una forma de actuar en la parte regulatoria y supervisora de los gobiernos más ágil y ser capaces de tener una cultura y una manera de hacer las cosas que combine lo que las empresas necesitamos".

Así, aseguró que las empresas hoy necesitan perfiles creativos, con personas que hagan preguntas; empatía personal, con personas con valores que sepan conectar a nivel persona l; y parte técnica, con gente que controle de matemáticas y algoritmos.

