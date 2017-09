El "aterrador" cambio demográfico que amenaza con destruir el Estado de Bienestar en Finlandia

¿quieren que en la población de Finlandia haya más niños y jóvenes? ¿y no saben qué hacer? No me jodan, … hay más de cinco mil ahogados todos los años en el mar por querer llegar a Europa, que mueren pidiendo auxilio, hay campos de concentración turcos que pagamos los europeos con millones de niños y de jóvenes, hay millones de niños huérfanos, millones de personas sin recursos que huye por todo el mundo y que pasa hambre y miserias, hay tráfico de personas, de desamparados que son tratados como mercancía, niños esclavos, niños soldados, niños prostituidos y también niños comidos por caníbales a los que ahora se les llama filántropos, … Todas estas personas que viven este tremendo drama son jóvenes y niños … O sea que para ser filandés uno tiene que tener ciertos genes, no meramente vivir, trabajar, cooperar, colaborar y sentirse uno más en Finlandia, … y si hay que sacrificar el “estado del bienestar”, la economía, las pensiones, … se sacrifica por la causa patriótica-genética, … por cierto que este tipo de patriotismo o nacionalismo es integrismo, … sí, como el islámico, … Así que resulta que el capitalismo, el socialismo, el ateísmo, el nacionalismo, … tienen la culpa de este asunto … No, más bien todas estas cosas son el producto, el síntoma, la consecuencia de la estupidez humana, … la estupidez que no pertenece a nadie, no hay una estupidez finlandesa, americana, catalana o birmana, … es estupidez, … ¿Se imaginan tener que decir a Cirstiano Ronaldo, oiga usted, si no es usted de Legazpi no nos vale y los éxitos del R. Madrid los consideraremos ajenos, … portugueses, … ?. Y además del nacionalismo, el integrismo que es racismo, el egoísmo de la propia continuidad y expansión de uno mismo en el hijo biológico … es aún más estúpido. Por favor, entiéndanme, no digo que la gente sea tonta y yo listo, perder el bienestar social, vivir en perpetuo conflicto, prepararse para una guerra y exponer a nuestros hijos a esa barbarie, … son cosas estúpidas, cosas que nadie sensato elegiría para sí, cosas que a nadie le gustaría vivir, y sin embargo así es como vivimos, eso es lo que elegimos cuando nos educamos en el nacionalismo y en el integrismo racial o religioso, …