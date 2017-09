Hacienda mejora la horquilla salarial para funcionarios hasta un 7,9% en tres años

#2 PILI El sistema de pensiones no es de capitalización, sino de reparto. Dicho esto, son los activos de ahora los que financian a los pasivos. Dicho esto, lo que procede, te guste o no, ni siquiera es el 0,25 % de subida, sino BAJADAS , ¿hasta dónde? hasta que no se produzca déficit por este motivo. Los pensionistas pueden dar muchas gracias a que reciben el 0,25 pues con un sistema de reparto , lo que tocaría ES BAJARLAS. En uno de capitalización NO , pues lo que un pensionista cobra es lo que el ha contribuído en su vida laboral, es como una hucha. Y por cierto, a los funcionarios les han aplicado por una parte congelación , o sea , 0 patatero durante varios años, y aparte, una bajada media del 5 % (que aplicó zapatero).