330 43

Economía.- Hacienda mejora la horquilla salarial para funcionarios hasta un 7,9% en tres años

br />La nueva propuesta salarial oscila entre el 5,34% y el 7,95% en el próximo trienio, pero los sindicatos lo siguen viendo "muy insuficiente"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado por segunda vez su oferta de subida salarial para los funcionarios en el próximo trienio, hasta ofrecer una horquilla de entre el 5,34% y el 7,95%, si bien los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) lo siguen viendo "muy insuficiente".

Hacienda ha ofrecido a los sindicatos una subida adicional del 0,5% para 2020 si se cumple el objetivo de déficit de ese año y ha introducido otra mejora en la parte variable de la subida.

Así, la horquilla de subida salarial ofrecida por Hacienda para los próximos tres años iría de un mínimo del 5,34% a un máximo aproximado del 7,95%, según han informado los representantes sindicales al término de la reunión de este martes mantenida con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

En detalle, el incremento ofrecido por Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020.

La propuesta de Hacienda de ayer contemplaba incrementos adicionales si el PIB crecía en medio punto por encima del objetivo de crecimiento del Gobierno, si bien en su nueva propuesta lo rebaja una décima, hasta el 0,4%, con lo que habría más posibilidades de poder sumar incrementos adicionales.

Además, Hacienda ha ofrecido otro alza adicional de medio punto si se cumple el objetivo de déficit en el año 2020.

Con estas cifras, la horquilla de subida salarial para los funcionarios de 2018 ofrecida por Hacienda para los próximos tres ejercicios iría de un mínimo del 5,34% a un máximo del 7,95% en el mejor de los casos.

CSIF DA POR CERRADA LA NEGOCIACION

Sin embargo, los sindicatos lo siguen viendo "muy insuficiente" al no permitir recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, que cifran en entre un 13% y un 20%, por lo que trasladarán su rechazo en la Mesa General para la Negociación de las Administraciones Públicas, convocada para este jueves a las 16.00 horas y no descartan movilizaciones si no se alcanza un acuerdo. De hecho, CSIF da por cerrada la negociación, mientras que UGT y CCOO siguen viendo la oferta "muy insuficiente".

No obstante, han valorado el avance en la negociación sobre el empleo, ante la propuesta de Hacienda de ampliar la tasa de reposición del 100% que tienen ahora los sectores prioritarios al resto, mientras que han lamentado que Hacienda rechace su petición sobre la jornada laboral de 35 horas semanales, para volver a recuperar lo establecido anteriormente en el Estatuto Básico, de forma que cada administración tenga margen para establecer sus jornadas, con un tope máximo.



PUBLICIDAD