(avance) cataluña. hacienda recibe los certificados de los gastos de la generalitat de cataluña de esta semana

20/09/2017 - 17:19

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que ha recibido por parte de la Generalitat de Cataluña los certificados de gastos correspondientes a esta semana.

Así lo dijo Montoro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, a la que acudió para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas por su departamento para evitar que la Generalitat destine dinero público al referéndum del 1-O.

El ministro explicó que el pasado lunes, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, envió al departamento que dirige Montoro las certificaciones con las que intenta dejar constancia de que no ha gastado dinero público relacionado con actividades relacionadas con el referéndum.

Montoro agregó hoy enviará una carta al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para recordarle que los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos son "de obligado cumplimiento".

El titular de Hacienda explicó que con las medidas adoptadas, "el Estado ya no va a enviar nuevas transferencias a la comunidad autónoma" para pagar las nóminas de funcionarios y los servicios públicos esenciales, y cuando reciba la información correspondiente "abonará la factura de proveedores y nóminas".

En este sentido, precisó que su departamento aún no ha recibido esta información y "confiamos en que en este caso al menos no haya desobediencia". "Las nóminas de los funcionarios no están en peligro", aclaró el ministro.

