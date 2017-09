Los 18 son los nuevos 15: los jóvenes se hacen adultos cada vez más tarde

NO PROGRES PANDERETA

HURL... bueno eso depende de la definicion de represion.



para los progres cualquier cosa que implique hacer las cosas con responsabilidad, limitarse porque las acciones tiene sus consecuencias... es represión...



Tienen el curioso discurso de que el capricho, la irresponsabiliad y la inconsciencia es libertad...



Aqui pensar en no folletear como conejos sin protección porque puedes coger una venerea o que haya un embarazo es represión



Aqui decirte no te drogues o no te emborraches... es represión....