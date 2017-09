Junqueras da marcha atrás y remite a Montoro la lista semanal de gastos pendientes de la Generalitat

Bueno ya han conseguido lo que querían. Estaban buscando esto desde el principio para quedar como los ultrajados, pobrecitos ellos que no les dejan hacer lo que les da la gana. No les dejan cargarse a España que los esta pisoteando cuando se llevan el 33% del presupuesto español. Les oprimen cuando se les apoya para que estructuras de la Unión Europea recalen en Barcelona. Pero como ahora no les dejan saltarse la ley y la constitución como a ellos les de la gana, son las victimas. Catalanes abrid los ojos de una vez. La constitución no permite lo que vuestros políticos y cuatro catalanes más quieren. Que no os engañen.