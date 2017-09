330 43

La comunidad de madrid otorga a sacyr industrial el premio a la mejor instalación de geotermia industrial y terciaria

20/09/2017 - 14:39

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La Comunidad de Madrid otorgó este miércoles a SACYR (SYV.MC )Industrial el premio a la Mejor Instalación Geotérmica del Sector Industrial/Terciario por el proyecto del edificio de la Fundación Biodiversidad, situado en la calle Peñuelas de la capital española.

El galardón fue entregado por el director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Abajo Dávila, al director de Geotermia y Eficiencia Energética de Sacyr Industrial, Daniel Muñoz Sanz.

El jurado destacó la contribución del proyecto "al ahorro y la eficiencia energética, su originalidad y creatividad, la aplicación del sistema instalado a los cambios tecnológicos futuros a un coste moderado, la mayor y mejor integración del sistema al edificio y el mayor impacto y repercusión social".

La instalación geotérmica realizada en el edificio de la Fundación Biodiversidad forma parte de la rehabilitación integral de este inmueble de 1945, que es la suma de varios locales con una superficie útil de cerca de 1.000 metros cuadrados. La constructora optó por hibridar tecnología geotérmica con aerotérmica para "garantizar que el rendimiento estacional global se mantiene dentro de los límites de la generación mediante fuentes renovables".

Esta instalación para la climatización del edificio consiste en un campo de captación de seis sondeos de 120 metros de profundidad y una bomba de calor geotérmica de 50 kilovatios (kW) de potencia calorífica y 36 kW de potencia frigorífica, con lo que está previsto cubrir "más del 75% de la demanda del local".

No obstante, como se prevén "picos de muy alta ocupación", también se incluyó un equipo aerotérmico de 74 kW de potencia calorífica y 66 kW de potencia frigorífica. Según la compañía, esta solución es "única" porque "no presenta las emisiones in situ y reduce el exceso de ruido dentro del umbral admisible".

