Las bodegas españolas piden a Energía modificar la ley de autoconsumo para instalar placas fotovoltaicas

20/09/2017 - 13:37

La cosecha de este año será "muy mala" en volumen por las heladas de primavera, la sequía que ha azotado España y los golpes de calor de los últimos meses

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Las bodegas españolas han solicitado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital modificar la ley de autoconsumo, concretamente del Real Decreto 900/2015, para instalar placas fotovoltaicas en sus instalaciones y así facilitar la transición energética hacia un modelo más sostenible.

En concreto, el presidente de la FEV, Miguel A. Torres, ha remitido una carta al ministro Álvaro Nadal, además de al Ministerio de Agricultura para que medie, para transmitirle la necesidad de algunas modificaciones en la ley de autoconsumo. "Aún no hemos recibido respuesta", ha recalcado el director general, José Luis Benítez, en un encuentro con los medios.

El presidente de la FEV ha reiterado que en España desde 2015 no se ponen placas fotovoltaicas y ha pasado de ser el segundo país en apostar por las renovables a la décima plaza. "Muchas bodegas quieren poner placas, pero no se puede. El instalar más placas fotovoltaicas no encarece la electricidad y es una oportunidad de negocio, ya que es la energía del futuro. Además, las placas están amortizadas en seis años", ha explicado Torres.

"No pedimos a la Administración subvenciones, sólo que nos dejen poner paneles fotovoltaicos. Déjenos poner placas", ha recalcado el presidente de Bodegas Torres, que ha alertado que el cambio climático es la "gran amenaza" del planeta y que está obligando a cambiar la agricultura y viticultura.

APUESTA POR COLOCAR LAS ETIQUETAS DE VINOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

Por otro lado, Miguel A. Torres se ha mostrado "muy ilusionado" en su etapa al frente de la FEV y ha insistido que en este periodo trabajará para mejorar el consumo de vino en España, así como impulsar la internacionalización de los grandes vinos españoles en el extranjero.

"Las exportaciones van bien, se ha bajado un poco en volumen (0,7%), pero se ha aumentado en precio (10,5%), mientras que el cava ha subido un 25%. Tenemos que dejar de suministrar vino a nuestros competidores e ir colocando nuestras etiquetas en el exterior", ha explicado, al tiempo que ha recordado que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y China son los principales mercados para el vino nacional.

Sin embargo, ha reconocido que el sector debe luchar contra importantes barreras comerciales, después de haberse cerrado acuerdos con Canadá y Japón, mientras que se trabaja con China para conseguir rebajas arancelarias, al igual que con Brasil.

Respecto al impacto del Brexit en el vino nacional, las bodegas españolas aseguran que las ventas van "bien por ahora". "Lo positivo del Brexit es que permitirá avanzar para hacer una Europa fuerte, que se pueda enfrentar a los grandes bloques políticos", ha subrayado.

Por otro lado, la FEV está trabajando con el Ministerio de Agricultura para apoyar a los grandes restaurantes en el extranjero. "Hay que demostrar que tenemos grandes vinos para competir no solo en precio y en calidad. Los restaurantes tienen que ser nuestros grandes embajadores y queremos cambiar las cartas de vino en el extranjero", ha insistido.

Miguel A. Torres ha subrayado que es "preocupante" la caída del consumo de vino en España, por lo que se va a llevar a cabo una acción con la Interprofesional del Vino para tratar de reactivarlo.

SE ESPERA UNA COSECHA "MUY MALA" EN VOLUMEN

Respecto a la cosecha de vino de este año, el presidente ha reconocido que será "muy mala" en volumen por las heladas de primavera, la sequía que ha azotado España y los diferentes golpes de calor de los últimos meses. Sin embargo, ha avanzado que la calidad de los vinos tintos de este año será buena.

Las bodegas españolas apuestan por la innovación y por la aparición de nuevos distribuidores como Amazon o Alibaba, que están entrando en el mundo del vino. "Van a contribuir a llegar a más consumidores y es algo que es imparable", ha reconocido el director general de la FEV.

