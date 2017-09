'Despilfarrar' millones antes de que venza el plazo: el plan de España para evitar una generación perdida

Pero sres del Gobierno español, estudien Vds las "best practice" que conozca la Comisión Europea y aplíquenlas enseguida; no intenten Vds inventar nada porque queda muy poco tiempo; es que no han aprendido Vds nada; en los primeros años de la adhesión de España a la UE, España no conseguía utilizar fondos disponibles par financiar infraestructuras y corporates; entonces la UE contrató un joven banquero español que trabajaba en la City con la experiencia necesaria y en solo 4 años España utilizaba más fondos que Italia; luego los italianos se pasaron 20 años pasando a cuchillo al banquero español que los había sometido al ridículo, tal y como lo veían los italianos.