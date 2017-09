330 43

La Federación Española del Vino apoya a Codorníu tras la amenaza de boicot a sus cavas por el 1-O

20/09/2017 - 12:47

La Federación Española del Vino (FEV) ha mostrado su apoyo y defensa a Codorníu, tras haber recibido en el día de ayer amenazas de boicot a sus cavas y vinos por su presunto respaldo al proceso soberanista de Cataluña y su supuesto apoyo logístico al independentismo catalán.

"Consideramos que no es justo que por rumores o cuestiones puntuales se incite en contra del consumo de ciertos productos. Apoyamos y defendemos a cualquiera de nuestras bodegas, pero por ahora ninguna nos ha trasladado nada ni oficial ni oficiosamente", ha indicado el director general de la FEV, José Luis Benítez, al tiempo que ha incidido que las "redes sociales magnifican los temas".

Codorníu negó ayer tener vinculación alguna con la empresa Unipost --registrada este martes por la Guardia Civil por supuestos envíos relacionados con el 1-O-- y cualquier otra participación con el proceso soberanista.

Fuentes de Codorníu han explicado a Europa Press que la familia Raventós, accionistas de Unipost y tienen participación en Codorníu, pero "no alcanza el 1%", y han incidido en que la empresa de cava "no hace política" y que los propietarios de Unipost no están en ningún consejo ni órgano directivo de Codorníu.

CONFÍAN EN QUE NO SE REPITA EL BOICOT AL CAVA Y VINOS CATALANES

Por su parte, el presidente de la FEV y de Bodegas Torres, Miguel A. Torres, ha querido trasmitir un "mensaje de tranquilidad" respecto a la situación que atraviesa el país con el proceso soberanista de Cataluña.

"No he venido a hablar de política. Tenía mis dudas para votar o no votar, pero mi alcalde lo solucionó. Llamé al edil del pueblo donde voto, Pacs del Penedés, para preguntarle por el 1 de octubre, porque no voy a estar para ver cómo hacerlo, y me ha dicho que aquí no se va a votar, por lo que estoy excusado", ha desvelado.

Por otro lado, Torres cree que el referendúm no frenará las inversiones del sector, mientras que espera que no vuelva a vivirse un nuevo boicot al cava, como ocurrió hace unos años, y a los vinos catalanes. "Siempre habrá algún cliente que lo hará, pero no nos preocupa demasiado y se va a solucionar", ha zanjado.

