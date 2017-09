330 43

Un 37% de los trabajadores teme que la automatización ponga en riesgo su empleo

20/09/2017 - 12:14

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Un estudio de la consultora PwC y el Said Business School muestra que el 37% de los trabajadores teme que la automatización ponga en riesgo su puesto de trabajo frente a un 33% que lo pensaba en 2014.

El informe 'Workforce of the future: the competing forces shaping 2030' señala que para el 56% de los trabajadores encuestados los gobiernos deberían poner en marcha algún tipo de medidas para proteger esos empleos.

A pesar de la preocupación por la automatización, el estudio destaca que la tecnología es vista por la mayoría como un facilitador laboral. El 65% de los encuestados se muestra convencido de que esta mejorará sus perspectivas de trabajo.

Por países, así lo considera el 73% de los encuestados en Estados Unidos, el 88% en India, en Alemania el 48%, y el 40% en Reino Unido. Además, un 73% considera que la tecnología jamás podrá sustituir a la mente humana, y un 86% que las habilidades humanas siempre tendrán demanda.

El estudio explica que se está produciendo un cambio de mentalidad y los trabajadores entienden que ya no vale con tener una formación, unos conocimientos y un trabajo para toda la vida, sino que es necesario adquirir nuevas capacidades cada pocos años.

En este sentido, el 74% de los encuestados en el estudio es consciente de la necesidad de 'reciclarse' y aprender nuevas habilidades para seguir activos en el mercado laboral, y el 60% de los profesionales cree que, en el futuro, muy poca gente tendrá un empleo estable y de largo recorrido.

