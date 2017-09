PSOE y Cs acuerdan elevar a un millón el mínimo exento del Impuesto de Sucesiones en Andalucía

#13# Eso de la nómina lo paga to quisqui creo que incluidos los que heredan algo.Hablamos de algo que ha pertenecido a tus padres, seguramente pagado con con muchos sacrificios y sudores luego el IBI durante toda la vida ....y encima no están contentos y hay que seguir pagando hasta el 36,5 % de ese patrimonio en Andalucía mientras en Madrid 0 % . ¿ Como se come esto? La Constitución dice " que todos somos iguales ante la ley" ... a lo mejor en Andalucía, NO.