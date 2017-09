La intervención de Hacienda a los Presupuestos de la Generalitat afecta a 4.500 millones

La medida también afecta a la financiación de Cataluña

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto al presidente, Carlos Puigdemont. EFE

La decisión adoptada anoche por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la que acuerda la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma afecta a unos 4.500 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes de Hacienda. l Montoro pide a la banca bloquear las cuentas de la Generalitat

Cristóbal Montoro ha adoptado esta decisión una vez que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio a Carles Puigdemont para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de crédito de esa parte del Presupuesto que afecta a servicios no fundamentales. La decisión, que supone que la comunidad autónoma no podrá incurrir en más gastos de los previstos, se publicará mañana en el BOE y ha sido comunicada ya al Gobierno catalán.

Esta medida forma parte de la orden ministerial de Hacienda anunciada el viernes tras el consejo de ministros y publicada en el BOE del sábado 16 de septiembre. En ella, el Gobierno acuerda también asumir directamente el pago de las nóminas de la Generalitat y de los servicios fundamentales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Con la decisión adoptada anoche por Montoro para controlar los gastos en servicios no fundamentales, el Gobierno interviene 'de facto' la totalidad de las cuentas catalanas, ya que el Ejecutivo de Puigdemont tampoco podrá endeudarse a corto plazo sin la autorización del Ministerio. Hasta ahora la autorización del Gobierno solo la necesitaba para endeudarse a largo plazo.

Modelo de certificación

El Ministerio también remitió anoche al Ejecutivo catalán el modelo de certificación que tiene que rellenar y firmar la Intervención General de la Generalitat para poder liberar los pagos de las facturas y las nóminas, un modelo que también se les ha facilitado a las entidades financieras con el fin de que tengan toda la información sobre los requisitos para poder proceder a los pagos.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, insinuó ayer que el Gobierno catalán podría pagar las nóminas de sus funcionarios. Sin embargo, fuentes de Hacienda ponían en duda que la Generalitat disponga de tanta liquidez como para realizar esos pagos porque es una comunidad autónoma con muchas competencias al contar con los Mossos d'Esquadra y la transferencia de Prisiones, por lo que la partida es muy elevada.

