Ccoo ve “oportuno” que el gobierno no tenga en cuenta a las agencias de colocación para el reparto de fondos públicos a las comunidades

19/09/2017 - 17:10

CCOO consideró este martes "oportuna" la decisión adoptada por el Gobierno junto con las comunidades autónomas para no seguir usando la colaboración con las agencias privadas de colocación entre los indicadores que se tenían en cuenta para el reparto de los fondos públicos entre las comunidades autónomas para la intermediación laboral.

En un comunicado, el sindicato aplaudió la medida acordada en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. CCOO advirtió de que utilizar la colaboración con agencias de colocación como criterio para la distribución de los fondos públicos "podría derivar en un auténtico negocio para algunos".

No obstante, el sindicato aclaró que no está en contra de la colaboración público-privada porque puede ser positiva, "siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia".

En todo caso, consideró que lo "imprescindible" es aumentar los recursos y el presupuesto destinado a los servicios públicos de empleo así como la puesta en marcha de políticas activas.

