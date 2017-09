El mayor hedge fund del mundo alerta: "El bitcoin es una burbuja"

Ray Dalio, gestor del mayor 'hedge fund' del mundo Bridgewater ha sido el último en pronunciarse sobre el bitcoin. A su juicio, la moneda virtual es una burbuja. La montaña rusa del bitcoin y las lecciones que se pueden extraer, según El-Erian.

"Es muy especulativo. La gente está pensando ¿puedo venderlo a un precio más alto?, por lo tanto es una burbuja", indicó Dalio en una entrevista con la CNBC. El conocido gestor explicó que hay dos cosas que se requieren para una moneda: la primera es que se pueda utilizar para hacer transacciones y la segunda es que sea un depósito de riqueza.

"Con el bitcoin no se pueden hacer la mayoría de transacciones y no se puede gastar muy fácilmente", indicó. "No es un depósito de riqueza efectivo porque tiene una elevada volatilidad a diferencia del oro", apuntó el fundador de Bridgewater.

Las declaraciones de Dalio se suman a las efectuadas hace unos días por Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan, que calificaba a la moneda virtual de fraude.

