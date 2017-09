El milagro económico de Alemania y su cara oculta, arma de doble filo para Angela Merkel

Al Nro 1: USTED DICE ..."como a una tia que no ha votado nadie manda tanto en europa".... Y PRIMERO QUE TODO, LA HA VOTADO DEMOCRÁTICAMENTE EL PUEBLO ALEMÁN DESDE EL 2005, HACE DOCE AÑOS Y COMO APUNTAN TODAS LAS ENCUESTAS, DEMOCRÁTICAMENTE EL PUEBLO ALEMÁN LE VOLVERÁ A VOTAR. VAMOS, QUE NO ES QUE HAYA DADO LA SEÑORA MERKEL UN GOLPE DE ESTADO O HAYA LLEGADO AL PODER A TRAVÉS DE REFERENDUMS ILEGALES. NO: HA SIDO EL PUEBLO ALEMÁN, PARA NADA TONTO, MUY AL CONTRARIO, QUIÉN LE HA REITERADO EL VOTO.