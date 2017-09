330 43

Economía/PGE.- El PNV se queja de no tener datos de los Presupuestos, a tres días de que los apruebe el Gobierno

br /> MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El PNV ha negado que exista un proceso de negociación con el PP y el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018, a sólo tres días de que el proyecto se apruebe en el Consejo de Ministros y sea remitido al Congreso.

"No tenemos ni idea del proyecto de Presupuestos Generales que va a presentar el Gobierno", ha afirmado este martes el portavoz del grupo del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Según ha recalcado, no se puede hablar de las negociaciones porque aún no han empezado: "A nosotros el Gobierno no nos ha planteado nada --ha subrayado--. No hay por qué hablar de hablar de este tema porque el PNV no está negociando los Presupuestos de 2018".

