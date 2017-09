330 43

Guindos: "Algún consejero del Popular que plantea demandas a lo mejor tendría que hacerlas contra sí mismo"

19/09/2017 - 12:23

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado este martes "sorprendido" porque algunos consejeros del Banco Popular planteen demandas por la resolución de la entidad, y ha afirmado que alguno de estos consejeros "a lo mejor se las tiene que plantear a sí mismo".

Durante su intervención en un desayuno informativo, organizado por Executive Forum, ha asegurado que "todo el mundo tiene derecho a plantear demandas", si bien ha dicho quedarse "sorprendido" con que planteen demandas "hasta los propios consejeros del Banco POPULAR (POP.MC ).

"Me sorprende que algún consejero plantee demandas. No sé a quien se las plantea, a lo mejor se las tiene que plantear a sí mismo", ha dicho De Guindos, quien ha explicado que el Popular intentó venderse y una de las razones de la resolución de la entidad fue que "nadie ofreció un precio positivo", tras ofrecerse a una serie de bancos y quedando como única alternativa la resolución y la ampliación de capital.

En este sentido, ha destacado que se buscó una alternativa en la que los depósitos "no sufrieron nada", además de que no se inyectó "un duro" de dinero público y no hubo "el más mínimo contagio" ni a la prima de riesgo ni al resto de bancos españoles.

"Dentro de las alternativas posibles era la mejor", ha remachado el ministro, quien ha insistido en que fue la mejor solución para un problema "muy difícil", en pro de la estabilidad del sistema financiero español y la "credibilidad" de las normas.

