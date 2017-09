330 43

De guindos, sorprendido por la posibilidad de que consejeros del popular presenten demandas por la resolución del banco

19/09/2017 - 10:50

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, expresó este martes su sorpresa por el hecho de que algún consejero del banco POPULAR (POP.MC )pueda presentar demandas por la resolución de la entidad. "A lo mejor debería denunciarse a sí mismo", ironizó.

"Todo el mundo tiene derecho a plantear demandas, hasta los propios consejeros del banco", admitió el titular de Economía en un acto organizado por Executive Forum, donde defendió que "la única alternativa era la resolución o la ampliación de capital".

A este respecto, recordó que aunque el banco Popular intentó venderse y se ofreció a una serie de bancos, ninguno ofreció un precio positivo.

"Me he movido en el mal menor", señaló De Guindos, quien valoró que los depósitos no se vieron afectados, no se tuvo que inyectar dinero público y no se produjo contagio ni en la prima de riesgo ni en el resto del sistema financiero.

