La deuda pública baja casi 5.000 millones en julio pero sigue en el entorno del 100% del PIB

Al 7, hasta el último céntimo, si.



Se sumaron 41.000 millones de deuda en el 2012.



Están todos metidos en la deuda actual.



Lo que no está metido, es que si vendemos bien lo que nos queda de Bankia, podríamos reducir la deuda en 15.000 millones.



Eso no está "metido".







Ahora, que me flipa la pregunta. Preguntas si algo que debemos está metido en la deuda. Pues claro. ¿Tú crees que no? Madre mía...