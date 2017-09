Hacienda y sindicatos se reúnen de nuevo hoy para ultimar la subida salarial de los funcionarios en 2018

España no tiene paro porque tenga muchos funcionarios, está por debajo de la media de los paises de la Unión Europea. España tiene paro por la falta de competitividad de su sector privado. En los países más ricos hay más porcentaje de funcionarios, porque la población demanda servicios publicos universales como la educación y la sanidad, que en los países más pobres están privatizados.



Existe también la falsa creencia de que todo puesto en el sector público perjudica al privado, pero imaginaos un país sin jueces o polícias, alguien cree que las empresas podrían operar en un entorno sin agentes encargados de velar por el cumplimiento de las normas y por sancionar las infracciones. Allí donde el Estado no existe, no hay más actividad empresarial, la actividad empresarial apenas existe en los llamados Estados fallidos. Un Estado fuerte es condición indispensable para el buen funcionamiento de la economía, y no hay Estado fuerte sin agentes que trabajen para el Estado.