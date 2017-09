Cataluña genera el 25% del déficit de la Seguridad Social

Si llevamos las cuestiones identitarias al límite se podrían constituir entidades territoriales sobernas atómicas, es decir indivisibles, constituidas por un solo individuo .



En la tribu la identidad colectiva no admitía fisuras, la unión del individuo y el grupo era plena. Alguno añora la tribu, ahora que el mundo se nos empieza a quedar pequeño, tenemos morriña del terruño. El ser humano está lleno de contradiciones, más cosmopolitas que nunca y apegados a lo local como casi siempre.



Se debatía hace poco si la Unión Europea debería avanzar hasta la unión política de sus miembros, cediendo los Estados Nacionales su soberanía política a la Unión, quedando los Estados como entes territoriales similares a provincias o comunidades. Por lo que se ve, la crisis se llevó por delante este proyecto cosmopolita y ahora volvemos a pelear por el terruño, por el no me muevas la linde que te rebano el pescuezo.