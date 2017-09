330 43

Economía.- Bonet dice que inversiones que se podían haber materializado en Cataluña "están a la espera de ver qué pasa"

br /> CADIZ, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que hasta el momento con la situación de Cataluña "no ha habido daño emergente, pero sí lucro cesante, inversiones que se podían haber materializado que están a la espera de ver qué pasa".

En declaraciones a los periodistas antes de unas jornadas organizadas en Cádiz, Bonet ha afirmado que "hay que resolver de una manera adecuada el problema de Cataluña, donde ha habido unos planteamientos políticos de secesión, y eso de ninguna manera debe ser".

A su juicio, "debe entablarse un diálogo para que la gente que se ha hecho algún tipo de ilusión, que no tiene sentido, vuelva a lo que es la gran oportunidad que tenemos todos los españoles si vamos juntos", en cuanto a inversiones y negocio para las pymes, por ejemplo.

"No va a haber referéndum, y si hay algo no vale porque no es legal, pero en el caso hipotético de que pasara algo, sería una catástrofe para Cataluña, para España e incluso para Europa", ha añadido.

Bonet ha asistido a unas jornadas sobre la internacionalización de las pymes, donde ha afirmado que "la crisis ha enseñado a las pymes que deben salir, y ahora están determinadas a salir", por lo que "hay que ayudarlas lo más posible". Por eso, a su juicio, "es tan bueno que existan fondos europeos, porque hay que apoyar a las pymes que están en este trance de salida al exterior".

En este sentido, ha indicado que "el mundo del Brexit y los recelos al presidente de los Estados Unidos ha hecho que Iberoamérica se acerque mucho más y también la UE, al igual que Japón que está mirando a España, y por eso hay una gran oportunidad que hay que aprovechar y hay que estar todos juntos".



