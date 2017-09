El desafío independentista ya reduce el ritmo de la economía española

Al 22,



de las 2 millones de familias que han encontrado un puesto de trabajo. Si no quieres trabajar y esperas tu "recuperación" en casa esperando una paga por la cara entiendo que no veas la recuperación.







Al 12, que veas que España tiene un gobierno absolutista cuando tiene que comprar al PNV para aprobar los Presupuestos (la ley más importante, no te cuento el resto) indica lo ignorante que eres.



Y comunista, que sois los que veis absolutismo en la Democracia.



Otro amante del "demócrata" Maduro ¿eh?