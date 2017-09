Estados Unidos ultima los detalles de la rebaja fiscal por valor de 1,6 billones de dólares

La Casa Blanca y los líderes republicanos en el Capitolio ultiman la letra pequeña de una reforma tributaria histórica de la que todavía se desconocen muchos detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incidía la semana pasada a través de su cuenta de Twitter que los legisladores debían hacer todo lo posible para igualar el impuesto de sociedades a los niveles de China, que cuenta con un gravámen del 15%, la cifra fetiche del mandatario estadounidense.

Sin embargo, en la trastienda de las negociaciones tanto miembros de la Administración, como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como buena parte de los congresistas republicanos consideran que dicha meta no es materialmente sostenible. Ahora las miras están puestas en el próximo 25 de septiembre, cuando se dará a conocer más información sobre el proyecto en el que trabajan líderes republicanos y Casa Blanca. "El Congreso y la administración tendrán como objetivo una tasa impositiva del 25%, una reducción de 10 puntos porcentuales con respecto a los niveles actuales", señala Michael Pugliese, analista de Wells Fargo Securities. A ello sumarán un incentivo para la repatriación de beneficios pero, al contrario de lo rumoreado hasta la fecha, éste será temporal como ocurrió en 2005. "De esta forma se ayudará a compensar la reducción del impuesto de sociedades", añadió.

China has a business tax rate of 15%. We should do everything possible to match them in order to win with our economy. Jobs and wages!