Podemos propone en el Congreso un plan de rescate para los ayuntamientos altamente endeudados

Un amigo podemita que está en el ajo me lo ha contado.



Es por Madrid y otros donde gobiernan. Necesitan la deuda a 0 para poder multiplicar lo que llaman "el gasto social", que son dos cosas en realidad.



1.- La excusa para pagar millones a asociaciones de su ideología.



2.- Empezar a pagar subsidios a gente sin trabajar para asegurarse su voto. Quieren un PER en todas las ciudades donde gobiernan.



Ambas cosas son necesarias para que vuelvan a ganar, quieren que todos paguemos su compra de votos.



Quieren doparse con MILES de millones en suvbenciones.



Es lo que recomendaron sus consultores a Maduro y han aguantado 18 años comprando a la gente con un dinero que no tenían, por eso están sin poder comer ahora.