Merkel pone límites a la propuesta de Juncker de ampliar el euro a la Unión Europea

La canciller de Alemania, Angela Merkel. // Reuters

La canciller alemana, Angela Merkel, considera posible ampliar la eurozona, pero manteniendo las requisitos previos de carácter macroeconómico que deben cumplir los países para adoptar el euro. Pide a Rumanía y Bulgaria que asuman una homogeneización en el ámbito de la justicia para entrar en el espacio Schengen de libre circulación de ciudadanos.

Merkel hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al primer ministro francés, Edouard Philippe, al ser interrogada por la idea de ampliar la eurozona a todos los países de la UE que lanzó esta semana el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Cladue Juncker.

A juicio de Merkel, todos los países de la UE que quieran adoptar el euro pueden hacerlo, siempre que "cumplan las condiciones" macroeconómicas.

La canciller insistió asimismo en que la eurozona es una unión monetaria, pero también económica y que en la actualidad las políticas nacionales a nivel económico son "muy incoherentes".

La propuesta de Macron

"Una moneda es importante, pero no es garantía de que en Europa seamos fuertes", indicó.

No obstante, Merkel no quiso favorecer las tesis del presidente francés, Emmanuel Macron, en este ámbito sobre las de Juncker, y agregó que no se trata de elegir "entre unas propuestas y otras".

Sobre la posibilidad, también apuntada por Juncker esta semana, de ampliar la zona Schengen de libre circulación, Merkel consideró que sería positivo que países como Rumanía y Bulgaria se integrasen en esta área, pero recordó que aún no lo han hecho porque no cumplen con ciertas condiciones en el ámbito de la justicia.

"Me alegraría de que cumpliesen las condiciones", señaló Merkel, que argumentó que eso aportaría una mayor "seguridad" al bloque.

Un euro para todos

Juncker apostó en su discurso sobre el estado de la UE por crear un ministro de Economía y Finanzas para los 28 e instó a impulsar la pronta adhesión de todos los países al euro.

Macron, por su parte, ha defendido la creación de un ministro de Finanzas para la Eurozona, así como un presupuesto propio para los países que comparten el euro.

PUBLICIDAD