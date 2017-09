Las cinco medidas del Gobierno para controlar a la Hacienda catalana

Por qué el Puigdemón. y la Colau no explican esto a los catalanes?



Que no es cierto lo de la "supremacía de un ciudadano catalán". Que no son los más listos, los más ricos, los más cultos, los más productivos...



Que su PIB es más alto que la media nacional debido únicamente a que están instaladas las Sedes Sociales de Multinacionales Nacionales e Internacionales en Cataluña y pagan allí sus Impuestos, No por la productividad de los catalanes.



Que como cambien las Multinacionales sus Sedes Sociales que solo es un trámite administrativo, el PIB catalán queda peor que el de Extremadura!