El Gobierno asume el gasto de la Generalitat para evitar la financiación del referéndum

Cada día que pasa me siento menos catalán, pero tambien menos español, no se yo si al final habremos de sopesar seriamente hacia dónde nos decantamos, pues si unos son los fachas, los de aquí, cataluña, los fascistas. No puedo imaginarme un gobierno soberano con esta tropa de ERC, los ex-CiU's, CUPS, y progres agradecidos de la Colau, serían aun más patéticos que estos. De hecho España, el deshecho que es España, lo es gracias en gran medida a esta tropa nacionalistas que también son España, los guste o no les guste, lo odien o no lo odien.