Hoy arranca la venta de viajes del Imserso para la temporada 2017-18, con 1,35 millones de plazas

#3 No cuela. Para nada. Por la misma regla de tres tendrían que subvencionarse absolutamente todos los puestos de trabajo de España. Además, como en cualquier subvención la cosa no es juego cero. Se pierde dinero entre el robo (impuesto) y el despilfarro a amigotes (subvención) en funcionarios.



Las vacaciones son un privilegio no un derecho. Es inmoral robar a la gente su salario para mantener vacaciones.