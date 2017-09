Hacienda 'intervendrá' las finanzas catalanas para evitar que se destinen fondos al 1-O

Me da que los separatistas segregadores van de listos, pensando que el gobierno es lento.. que amenaza y no cumple..



No han debido ir mucho por Galicia ni saber como las gasta un gallego de verdad como Don Mariano. Que prisa, no tiene. No parece querer enervar a nadie, ni que le puedan acusar de usar una fuerza, desproporcionada. Y tampoco tiene sentido incautar las urnas ahora. Lo dejarán para cuando queden dos o tres dias. Rajoy ha dicho que no habrá referendum y no lo habrá. Al tiempo.