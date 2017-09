EEUU quiere una cancelación automática del nuevo TLCAN en 5 años que fuerce su revisión sistemática

Estados Unidos y la Oficina de su Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), busca incluir en las renegociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) una cláusula que aplicará una cancelación automática del acuerdo después de cinco años de su aprobación si las partes implicadas (EEUU, México y Canadá) no acuerdan su renovación.

"Se forzaría así a una revisión sistemática", justificó el secretario de Comercio, Wilbur Ross en un foro organizado por el portal Politico. De esta forma, la constante probabilidad de una cancelación forzará a los tres países a revaluar permanentemente el acuerdo con la intención de seguir mejorándolo. "Tendríamos un foro para tratar de arreglar cualquier problema", añadió Ross.

La Oficina del Representante Comercial, liderada por el embajador, Robert Lighthizer, comenzó a circular esta idea la semana pasada entre distintas agencias federales estadounidenses para que dieran su beneplácito a la propuesta. Su intención es incluir una cláusula formal dentro del texto durante la tercera ronda de conversaciones, que comenzará el próximo fin de semana en Ottawa, Canadá. Dicho esto, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado mostraron sus reticencias a esta propuesta.

Ross confirmó el jueves la existencia de esta propuesta pero señaló que no está claro si Canadá y México aceptarían esta clase de petición. Además especificó que quiere culminar la revisión del TLCAN a finales de año y es partidario de no terminar el acuerdo como ha incidido en numerosas ocasiones el presidente de EEUU, Donald Trump. "La amenaza es real" dijo en referencia a Trump pero "no es nuestra opción favorita".

El secretario de Comercio enumeró cuatro razones por las que será difícil alcanzar un acuerdo el próximo año, entre ellas la necesidad de que el Congreso de EEUU reafirme la ley que permite la aprobación rápida de acuerdos comerciales, conocida como fast-track, además de las elecciones legislativas en el país, las presidenciales en México y las provinciales en Canadá.

