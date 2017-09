El Gobierno adoptará medidas al negarse la Generalitat a informar de sus gastos

De todo este circo solo me interesa UNA COSA:



Que Cataluña no consiga ni un solo privilegio tras el 2-O, lo siento por el resto de catalanes pero las demas comunidades autonomas no podemos asistir impasibles a este espectaculo.



España es un estado solidario entre sus regiones y quien no lo acepte mejor que se vaya. Nadie es mas por el sitio donde nace