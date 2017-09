330 43

El marco europeo de vigilancia de inversiones dejará en manos de los países la opción de limitarlas

14/09/2017 - 19:16

La Comisión Europea ha explicado que el mecanismo de vigilancia de inversiones extranjeras en sectores estratégicos que propuso este miércoles el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, dejará en manos de los países de la UE la opción de restringir o no dichas inversiones "No permite a la Comisión tomar decisiones sobre los Estados miembros, Los Estados miembros siempre son los que deciden si restringen una inversión particular o no, pero ayuda a los países a estar en el mismo nivel y a intercambiar información para tomar decisiones conscientes", ha señalado este jueves en una rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen.

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

El político finlandés ha detallado que el marco para examinar inversiones, que tiene que ser antes negociado por la Eurocámara y los socios del bloque, establece "normas y criterios claros" para aquellos Estados que quieran examinar inversiones extranjeras, aunque no fuerza a hacerlo si no lo desean.

"Seguiremos siendo una de las partes del mundo más abierta a las inversiones extranjeras porque traen crecimiento, empleos e innovaciones, pero es un instrumento para reaccionar cuando empresas extrajeras quieran comprar por razones estratégicas nuestras compañías con tecnologías críticas", ha defendido

El jefe del Ejecutivo comunitario puso durante su discurso sobre el Estado de la Unión el ejemplo concreto de infraestructuras energéticas, puertos y compañías del sector de la tecnología de defensa.

Así, la propuesta de Bruselas incluye un marco europeo de vigilancia de inversiones para lo Estados miembros sobre la base de la seguridad y el orden público, incluyendo obligaciones de transparencia y la regla de la igualdad de trato entre inversiones extranjeras con diferentes orígenes.

También propone un mecanismo de cooperación entre las capitales europeas y la Comisión que podrá ser activado cuando una inversión extranjera específica en un país pueda afectar a la seguridad y al orden público de otro.

Por último, la propuesta recoge también la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario realice exámenes a inversiones extranjeras sobre proyectos o programas relevantes para la UE en el ámbito de la investigación, como el programa Horizonte 2020, el programa espacial (Galileo), el transporte o la energía.

Bruselas ha explicado además que este mecanismo se basa en los sistemas nacionales para examinar inversiones extranjeras que ya existen en doce Estados miembros, entre ellos España, Alemania, Francia o Italia.

