Juncker: "Si Cataluña vota sí a la independencia lo respetaré pero quedará fuera de la UE al día siguiente"

Cataluña genera riqueza dentro del marco de la ue, fuera no, no se pueden extrapolar los datos económicos generados dentro del marco comunitario, con los que tendrá Cataluña fuera de la UE, y en términos de mercado, lo que no aporte Cataluña, lo aportaran otros, con respecto al Brexit, mira si están mas felices los ingleses, o los alemanes, franceses e irlandeses, lo de los políticos catalanes es lo mismo que los del brexit, a la semana ss, saldrán diciendo...que se han equivocado, que lo que dijeron no es así......jjajaj, esto suena a los 350 millones semanales de contribución a la ue., por cierto en una república independiente catalana fuera de la ue ¿ quien respaldará hasta 100.000€ los depósitos en euros en los bancos de los ciudadanos de la república catalana?, los señores de la cup y el pdcat?...en serio?...jajajajajaja