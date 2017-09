330 43

El consumo de datos de extranjeros en la red de Orange se disparó un 400% en verano por el fin del roaming

14/09/2017 - 13:09

El tráfico de datos de visitantes extranjeros a través de la red de Orange en España ha aumentado alrededor de un 400% este verano en comparación con el mismo periodo de 2016 como consecuencia del fin de los cargos por roaming en la Unión Europea (UE) según la compañía, que remarca que, sin tener en cuenta las inversiones, el impacto de este cambio ha sido positivo.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa de presentación de la nueva estrategia para el canal físico, el consejero delegado de ORANGE (FTE.PA )España, Laurent Paillassot, ha señalado que este incremento del tráfico en su red como consecuencia del fin de roaming ha estado finalmente en línea con sus previsiones.

En esta línea, ha señalado que el efecto neto entre el roaming in (lo que recauda la compañía por el usos de visitantes extranjeros de su red) y el roaming out (lo que la empresa paga a otros operadores por el empleo que sus clientes hacen otras redes en el extranjero) es "finalmente positivo", algo que no "es una mala noticia".

Sin embargo, el consejero delegado de Orange España ha recordado que la operadora ha invertido, y sigue haciéndolo, en mejorar las infraestructuras de las zonas a las que acuden los turistas, donde el tráfico se ha multiplicado por diez este verano.

La compañía ha invertido 21,4 millones de euros en reforzar su red en zonas turísticas para absorber el incremento del tráfico provocado tanto por el roaming como por el aumento del consumo de sus clientes. La operadora ha llevado a cabo 375 ampliaciones de capacidad en la primera mitad.

