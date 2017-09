330 43

De Guindos afirma que no se ha identificado "ningún tipo de deslocalización" en Cataluña

13/09/2017 - 16:37

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que desde el Gobierno no se ha identificado "ningún tipo de deslocalización" en Cataluña por el desafío independentista, porque "no hay ningún inversor racional que considere que el escenario de independencia se vaya a producir".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en declaraciones en los pasillos del Congreso tras intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, en las que De Guindos ha indicado que las agencias de calificación afirman que la secesión tendría un impacto "muy negativo" para Cataluña y el resto de España.

No obstante, ha añadido que estas agencias también dicen que no es el escenario central y ha afirmado que "no va a ocurrir la secesión y no habrá independencia de Cataluña".

En este sentido, De Guindos ha reiterado que esa hipotética independencia sería "irracional" porque "no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico", más allá de las cuestiones legales."Cataluña no va a dejar de ser parte de la UE y no va a dejar de ser parte de la zona euro. Va a ser así porque va a continuar formando parte de España, el Estado que forma parte de la unión monetaria", ha enfatizado.

Así, ha asegurado que "en absoluto" la independencia de Cataluña es el escenario que consideran los inversores y el mercado, lo que explica que no haya habido movimientos "importantes" de deslocalización, ya que se considera un panorama "irracional y que no va a ocurrir".

"El Gobierno va a defender lo que está defendiendo en estos momentos, más allá de la legalidad, desde el punto de vista de la racionalidad económica la secesión no tendría el más mínimo sentido", ha insistido.

Desde el Ejecutivo no se ha identificado "ningún tipo de deslocalización" al respecto, según De Guindos, quien acudirá en los próximos días a Barcelona y mantendrá contacto con empresas y la Cámara de Comercio alemana en España, entre otros.

Para el ministro, lo importante es la evolución de la economía española y el cumplimiento de las leyes, al ser cuestiones "fundamentales" para generar confianza y garantías para la inversión.

PUBLICIDAD