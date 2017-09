330 43

Presupuestos. montoro se reúne con los partidos canarios en busca de apoyos para los pge de 2018

13/09/2017 - 12:57

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se reunió este miércoles, por separado, con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, encuentros en los que el que abordaron el posible apoyo de estas formaciones a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde tuvo lugar el encuentro, Quevedo señaló que ha sido una reunión "sobre la marcha" y de "un momentito". Además, apuntó que se han tratado "cuestiones generales" y "no hay ningún papel encima de la mesa".

El diputado canario señaló que Montoro le ha trasladado que el Consejo de Ministros aprobará el 22 de septiembre los Presupuestos de 2018 y él le ha señalado que de cara a la negociación de un posible apoyo a las cuentas "tendremos que abrir el mismo escenario que la vez anterior", en referencia a los de 2017. En este sentido, Quevedo subrayó que "no hay un acuerdo previo ni de legislatura" para apoyar los PGE, algo que el ministro "también tiene claro".

El diputado de Nueva Canarias apuntó que para respaldar los PGE su formación irá, "probablemente", al trámite de enmiendas parciales, porque "es lo más sensato", como se hizo con las cuentas de 2017.

La Ejecutiva de Nueva Canarias tendrá que decidir si presenta o no una enmienda a la totalidad, porque expuso que no hay que "olvidar que desde el punto de vista ideológico no estamos cerca el PP y Coalición Canaria".

Además, señaló que se peleará por los intereses de Canarias en las enmiendas porque "no tenemos fuerza para más". Por otra parte, destacó la necesidad de no mezclar la situación de Cataluña con el apoyo a los PGE.

Mientras, Ana Oramas explicó a los periodistas que el marco de negociación es bueno y que se está avanzando en los contactos con el Gobierno. La diputada de Coalición Canaria indicó que ya se está intercambiando papeles con Hacienda y que no prevé problemas en las negociaciones porque el Gobierno por ahora está cumpliendo.

Oramas también abordó en su encuentro con Montoro el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), con el objetivo de que se agilicen, en lo posible, los trámites para su aprobación.

Con estos encuentros, los responsables del Ministerio de Hacienda intensifican sus contactos con los grupos parlamentarios de cara a aprobar los PGE de 2018. Montoro se reunió hace unos días con responsables de Ciudadanos, según fuentes parlamentarias, que indican que, por el momento, no se ha hablado con el PNV.

13-SEP-17

