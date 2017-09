330 43

Báñez pide al PSOE que respete a los sindicatos y a la patronal en la negociación de salarios

13/09/2017 - 11:39

PSOE insiste en subir los salarios un 2,5% en los próximos años y un 3% hasta 2020

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido al partido liderado por Pedro Sánchez que respete el trabajo de sindicatos y patronal en la negociación colectiva y ha insistido en que la subida salarial es competencia de los agentes sociales, porque "es un ámbito propio".

Así lo ha señalado este martes la titular del Ministerio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras ser preguntada por el diputado del grupo socialista José Luis Ábalos Meco sobre si el Gobierno piensa lanzar alguna medida para incrementar los salarios.

La ministra ha apuntado que el Gobierno "respeta" a los interlocutores sociales, ya que han tenido "un gran compromiso en la recuperación", han conseguido que se creen más de 500.000 puestos al año, que se aumente la productividad y la capacidad de adquisición de los ciudadanos.

La ministra también se ha mostrado "sorprendida" de que el partido socialista abogue por la recuperación económica "para unos pocos". Por ello, ha afirmado que el Gobierno quiere que los parados y el empleo "sean la gran prioridad" y que haya "un crecimiento sano de la economía que cuente con todos".

Por otro lado, sobre los empleados públicos, ha apuntado que en la mesa para hablar de los salarios de los funcionarios ya están trabajando el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para acordar una subida salarial. La reunión para seguir negociando una subida salarial para el próximo año tendrá lugar mañana jueves 14 de septiembre.

Por su parte, el diputado ha recriminado al Gobierno que no "está corrigiendo ningún problema" y ha puesto de relieve que pese a que la economía lleva tres años creciendo, la ciudadanía "no está notando ningún beneficio de esto". "La realidad es que no hay recuperación económica si no hay distribución de los beneficios", ha apostillado Meco.

En esta línea, ha insistido en que ya no es suficiente con tener un empleo para no ser pobre, ya que "la precariedad se ha instalado en el mercado laboral". "Un país no es rico con trabajadores pobres y con salarios menores, ni es digno con salarios indignos", según el diputado del grupo socialista.

EL SMI EN 1.000 EUROS PARA 2020

Por último, ha hecho hincapié en la idea que ya hizo pública el máximo representante de su partido, Pedro Sánchez, durante un desayuno informativo de Europa Press, y ha afirmado que se necesita "una política de verdad", que eleve el SMI a 1.000 euros para 2020, y que se estimule a los agentes sociales en el diálogo social para que haya una subida salarial en la negociación colectiva del 2,5% para los próximos años y del 3% hasta 2020.

En otra pregunta del diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón sobre cómo se va a corregir el incremento de la pobreza laboral, la máxima responsable del Ministerio de Empleo ha recalcado que "lo primero es encontrar un empleo para las miles de personas que permanecen en la crisis en España hasta alcanzar los 20 millones de ocupados".

Para que la recuperación llegue a todos los parados, la ministra cree que hay que seguir reforzando los programas para parados de larga duración con comunidades autónomas e interlocutores sociales "para que la recuperación sea con todos y cuanto antes".

"MÁS OCUPADOS, PERO MÁS PRECARIEDAD"

Por su parte, Alberto Garzón ha destacado que hay más ocupados que en 2012, pero menos que en 2008, que se trabajan menos horas a la semana, lo que provoca que haya menos horas trabajadas, menos salarios y "más precariedad".

Para Garzón, esta situación es "resultado del modelo de precariedad que ha propulsado el Gobierno". Así, le ha preguntado a la ministra si podría llegar a fin de mes con un contrato de 50 días, la media actual de los contratos laborales. "Lo que está haciendo con sus políticas es que haya una crisis permanente de la clase trabajadora", ha recalcado.

Báñez ha insistido en que "la España de hoy es la de la recuperación con empleo" y que el 72% del empleo recuperado es indefinido y que solo se ha recuperado un 44% del temporal. "En la actualidad, en España, la remuneración total de asalariados es un 0,5% más que en 2007. Además, en la recuperación, la remuneración de asalariados ha crecido un 9,8% y el beneficio empresarial un 9,3%, por lo que se crea empleo y cada día de mayor calidad, aunque queda mucho por hacer", ha concluido.

PUBLICIDAD