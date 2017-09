330 43

Brian Acton, cofundador de WhatsApp, deja la compañía

13/09/2017 - 10:42

Brian Acton, cofundador del servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook desde 2014, anuncia su salida de la compañía después de ocho años para iniciar un "nuevo capítulo en su vida" relacionado con una organización sin ánimo de lucro.

Según señaló Acton en su cuenta de Facebook, se trata de un decisión muy meditada pero a la vez "muy dura", y señaló estar "orgulloso" de lo que su equipo y él han conseguido en "unos pocos años.

"Me siento muy afortunado por tener la flexibilidad para emprender nuevos riesgos y concentrarme en lo que me apasiona, por lo que he decidido enfocarme en actividades sin ánimo de lucro relacionadas con la tecnología y las comunicaciones", apuntó.

Asimismo, señaló que en los próximos meses podrá dar más detalles acerca de su proyecto.

Acton estudió en la Universidad de Stanford y fundó en 2009 WhatsApp junto al inmigrante ucraniano Juan Koum. Ambos trabajaron en Yahoo antes de iniciarse en el proyecto de la aplicación de mensajería.

Más tarde, en 2014, WhatsApp fue comprado por Facebook por 19.000 millones de dólares (15.848 millones de euros). Actualmente cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos.

