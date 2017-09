Juncker aboga por extender el euro y el espacio Schengen a todos los miembros de la UE

Por azares de la vida coincidí con la manifestación anti-Brexit de Londres de la semana pasada.



Llena de ingleses de raza británica. A destacar, ni un sólo morito, paquistaní o indú. Deseando que el Reino Unido se vaya de Europa y se quede con la Commonwealth.



Y junto a mí un norteamericano comentándole a su esposa. "Vamos a tener problemas. No van a abandonar la UE".



Nos están tomando el pelo. Quieren hacer ver que es un problema con ingleses que no quieren inmigrantes, cuando son los inmigrantes los que quieren que se vaya de Europa. Ven la UE como un enemigo a destruir. A los paquistaníes, indúes, moritos, etc... no les gusta nada la carta de derechos humanos o que las mujeres no puedan ser tratadas como objetos.



El que no se crea lo que digo que vea los videos de la manifestación:



https://www.youtube.com/watch?v=Nwdgt2OiCoo