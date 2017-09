330 43

(Ampl.) MásMóvil pierde 151 millones por los convertibles de ACS, pero eleva un 87% su Ebitda

13/09/2017 - 9:17

La compañía actualizará su previsiones antes de fin de año, ya que espera mayores sinergias y beneficios de los acuerdos contractuales

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

MásMóvil cerró el primer semestre de 2017 con unas pérdidas de 151,3 millones de euros debido al impacto negativo de la contabilidad del convertible de ACS (ACS.MC ) frente a los 8,7 millones de euros que perdió en los seis primeros meses de 2016, aunque su resultado bruto de explotación (Ebitda) aumento un 87%.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), MásMóvil explica que las cuentas de los resultados del primer semestre incluyen un impacto negativo de 141 millones de euros por el acuerdo con ACS sobre los convertibles que poseía las constructora.

En este contexto, la empresa remarca que el beneficio neto ajustado por los gastos no recurrentes y otros impactos contables no relacionados con el negocio asciende a 19 millones de euros. Además del acuerdo con ACS, también ha influido negativa los costes no recurrentes (16 millones de euros) o el interés de los convertibles de Providence y de ACS (18 millones de euros), entre otros.

Por otro lado, el Ebitda recurrente de MásMóvil alcanzó en los seis primero meses de 2017 los 104 millones de euros, lo que supone un 87% superior a los 55,8 millones de euros del primer semestre de 2016. Por su parte, el Ebitda trimestral creció un 64%.

La cifra de negocio del cuarto operador convergente del país se situó al cierre del primer semestre en los 609,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 13% en comparación con los 538,2 millones de euros de hace un año. En concreto, los ingresos de servicio crecieron alcanzaron los 474 millones de euros, (+18% ) y representaron el 78% de los ingresos totales del grupo.

Respecto al comportamiento comercial, MásMóvil informa de que añadió un total de 337.000 líneas de contrato móvil en la primera mitad del año (173.000 en el segundo trimestre) , hasta alcanzar 4,5 millones de líneas móviles. Además, cuenta con 227.000 clientes de banda ancha tras sumar 78.000 líneas convergentes nuevas en el segundo trimestre.

ACTUALIZACIÓN DE PREVISIONES

Tras estos resultados la compañía ha asegurado que "ha aumentado su confianza" en alcanzar su objetivo de obtener un Ebidta recurrente de más de 200 millones de euros en 2017 e informa de que actualizará sus objetivos antes de, o en la comunicación de los resultados del tercer trimestre.

A este respecto, apunta que la contribución positiva de las sinergias (en las áreas de gastos generales, IT, ventas, atención al cliente, red, entre otras) y de los ahorros contractuales de más de 60 millones de euros generados por los nuevos acuerdos de roaming nacional con Orange y Telefónica se materializará durante el resto del 2017.

En esta línea, señala que durante la primera mitad de 2017 la mayoría del tráfico off-net de Yoigo permaneció en la red de Telefónica, pero apunta que la migración a la red de Orange finalizará en su mayoría a finales del 2017.

PUBLICIDAD