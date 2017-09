Bruno Le Maire: "Es justicia fiscal que Google, Apple, Facebook y Amazon no paguen fuera"

Francia es como España, un dinosaurio socialista en extinción. No se enteran que existe una civilización fuera de sus fronteras, países que no son una dictadura de funcionarios y donde los ciudadanos tienen derechos, entre ellos, el no ser robados y saqueados por la mafia fiscal. Quién puede se marcha a la civilización y al final sólo son extorsionados los pobres que no pueden librarse de la dictadura de sus funcionarios.