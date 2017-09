El Gobierno extiende el seguro de Muface a más funcionarios

Al 5#.



Enhorabuena, por fin has conseguido tu sueño, poder ayudar al prójimo (en el campo que hayas elegido) uniéndote a la estirpe de amables y gentiles personas que sólo piensan en ayudar a sus semejantes, los ciudadanos, en todo lo que puedan.



¿Lo hiciste por eso verdad?, no por el empleo garantizado de por vida o el sueldo, el empleo dónde por muy gañan, vago, impresentable, maleducado… y un largo etcétera, tienes garantizado de por vida. Seguro que tú eres de esos que sólo velan por nuestros intereses.



5 años estudiando 8 horas al día, 7 días a la semana, bla, bla, bla… para luego estar toda la vida en un puesto de trabajo que dónde hagas lo que hagas estarás si, o si, no me parece tan mal plan.



Por eso en nuestras universidades, cuando encuestan a los alumnos y les preguntan que quieren hacer cuando salgan de la “uni”, la respuesta es casi unánime… ¡OPOSITAR!



Cuando preguntas en un país con un sistema de funcionariado distinto te contestan, “abrir mi propia empresa”.



Tú a lo tuyo, a seguir chateando en horas de “trabajo” que yo seguiré con mi PIME rompiéndome los cascos para que mis TRABAJADORES (estos si lo son de verdad) tengan un salario digno y puedan contribuir a que sanguijuelas (como muchísimos de los funcionarios de éste país, no todos) puedan vivir a cuerpo de rey y decir con orgullo… ¡YO SOY FUNCIONARIO!



Un saludo.