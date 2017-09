330 43

Los sindicatos ven “tímidos avances” con aena y seguirán negociando mañana

12/09/2017 - 21:36

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO en AENA (AENA.MC ) Francisco Casado, afirmó este martes que en la reunión mantenida con responsables de Aena y Enaire para negociar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en los aeropuertos españoles ha habido "tímidos avances" en cuanto al empleo y los salarios que "no son suficientes", pero continuarán negociando.

En declaraciones a Servimedia tras la reunión, Casado explicó que se han sentido "bastante defraudados", ya que "el acercamiento no ha sido el que esperábamos después de la reunión del pasado jueves" con el secretario de Estado de de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, en la que sindicatos y empresa se mandataron a acercar posturas.

No obstante, Casado explicó que se han producido "tímidos avances" en lo que respecta a los salarios y el empleo pero que "no son suficientes". También advirtió de que "el fantasma de la huelga sigue ahí", aunque que "de momento, no se va a romper la mesa" de negociación.

En este sentido, indicó que este miércoles por la tarde continuará la ronda de reuniones que están manteniendo las partes para llegar a un acuerdo y evitar definitivamente la convocatoria de 25 jornadas de huelga en los aeropuertos españoles, que se habían previsto inicialmente para el 15 de septiembre y se han aplazado hasta octubre si no hay un acuerdo.

