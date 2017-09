330 43

Economía.- El Congreso exige medidas urgentes para sanear el déficit de la Seguridad Social y pagar mejores pensiones

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno que, en el plazo de tres meses, apruebe nuevas medidas dirigidas a sanear el déficit de la Seguridad Social y poder actualizar las pensiones al ritmo de la inflación.

La iniciativa, llevada a la Cámara Baja por el PSOE y finalmente pactada con Unidos Podemos, Esquerra Republicana y el PDeCAT, ha sido también respaldada por el PNV, mientras que Ciudadanos ha optado por abstenerse. Por el contrario, el PP, junto con UPN y Foro Asturias han votado en contra.

El texto finalmente aprobado pone un plazo de tres meses al Gobierno para adoptar medidas dirigidas a "asegurar el equilibrio financiero" de la Seguridad Social, una vez hayan sido negociadas con los interlocutores sociales "y sin perjuicio de su debate en el Pacto de Toledo.

Asimismo, se llama a garantizar la "sostenibilidad y la suficiencia" de las pensiones "tanto a través de su actualización de conformidad con la evolución de los índices de precios, como precisando los medios suplementarios a las cotizaciones que, desde los Presupuestos Generales del Estado, se vayan a destinar para dar cobertura al previsible déficit del Sistema en los próximos años".

"LANZAR UN MENSAJE MUY CLARO A LOS PENSIONISTAS"

Durante el debate, la portavoz de los socialistas en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha pedido a los diputados "dar un mensaje muy claro a los pensionistas que en este momento están desamparando esperando resultados de este Hemiciclo".

Así, ha advertido del inminente agotamiento del Fondo de Reserva en la próxima paga de Navidad y ha instado a reforzar la Seguridad Social con nuevos ingresos, criticando que los desequilibrios financieros se resuelvan únicamente con emisiones de deuda.

Perea ha acusado Gobierno de "escudarse detrás del Pacto de Toledo" y ha calificado de "tacticismo" la "decisión de alargar" la toma de decisiones para adoptar medidas que mejoren el estado de las cuentas en el sistema público de pensiones.

Por último, ha acusado al Gobierno de lanzar "medias verdades o directamente mentiras" a la hora de anunciar la recaudación del sistema, y ha puesto como ejemplo los ingresos de 2016, cifrados en 116.000 millones de euros. "Sólo se equivocó en 14.000 millones", ha criticado.

"TRAIGAN POR FIN PROPUESTAS"

Por parte de En Comú, Aina Vidal ha atribuido a las políticas laborales del PP --les ha acusado de "reinventar el término 'precariedad'-- la caída de los ingresos en la Seguridad Social: un déficit acumulado de 80.000 millones, ha dicho, que ha supuesto un saldo de 52.000 millones en el Fondo de Reserva.

"Traigan por fin sus propuestas para hacer frente al déficit de la Seguridad Social y garantizar la dignidad y suficiencia de las pensiones", ha dicho, recomendándoles a "echar un ojo" a sus propias propuestas "si necesitan ayuda" "Les sería muy refrescante", ha apostillado.

LA CRISIS DEL PACTO DE TOLEDO

Para Carles Campuzano, del PDeCAT, el debate vivido en el Pleno supone la escenificación de la crisis que, a su juicio, se vive en el Pacto de Toledo. "Lleva meses reuniéndose pero es incapaz de avanzar en la renovación de sus recomendaciones", ha dicho, a pesar de que considera que "las discrepancias son más aparentes que reales".

Así, ha explicado que existe un consenso en que el sistema actual es deficitario y de que el objetivo es garantizar el poder adquisitivo --actualmente no lo está, ha criticado--. Por ello, ha lamentado que "'populares' y 'ciudadanos'" no se hayan sumado para aprobar por unanimidad una propuesta que cree que "no está tan lejos de sus pretensiones". "Hoy pierden una magnífica oportunidad para hacer un buen trabajo", ha dicho.

El PNV, a través de su portavoz en el Pacto de Toledo, Iñigo Barandiaran, ha criticado que, en virtud del "pacto tácito" de llevar primero al Pacto de Toledo cualquier iniciativa parlamentaria, la iniciativa del PSOE le parecía "un tanto inoportuna".

Sin embargo, ha defendido que no es "irrazonable", ya que cree que la perspectivas financiera de la Seguridad Social son es que "seguirá siendo deficitaria", y que, de facto, la financiación del sistema "descansa ya en los Presupuestos Generales del Estado".

EL PP ACUSA AL PSOE DE "NINGUNEAR" EL PACTO

Frente a ello, Gerardo Camps, del PP, ha acusado a la diputada socialista de "poner el carro delante de los bueyes" y "querer ningunear al Pacto de Toledo" por llevar una iniciativa de pensiones al Pleno del Congreso.

Así, no cree "coherente" pedir un plazo para la adopción de medidas. "No podemos poner plazo al diálogo social", ha dicho Camps, que cree que en estos momentos se pagan "más y mejores pensiones que nunca".

MEJORES PENSIONES, PERO SIN MAS DEUDA

El otro único grupo que se ha pronunciado contrario a la iniciativa ha sido Ciudadanos, cuya diputada Elena Faba se ha expresado sorprendida por la iniciativa llevada por los socialistas al Pleno. "No conseguimos entender qué pretende con estas iniciativas", ha dicho, calificándoles de "incoherentes".

"Querríamos que las pensiones crecieran cuanto más, mejor, pero no sin endeudar a la Seguridad Social. ¿Plantean reforma o solamente quieren cubrirlo con más impuestos?", ha afirmado, animando al PSOE a detallar qué tipos impositivos aumentaría.



