Schweppes celebra la decisión de la Justicia europea y dice que no comparte el control de la marca

12/09/2017 - 17:00

Schweppes ha celebrado este martes la decisión del abogado general de la Unión Europea, ya que asegura que la compañía no comparte el control de la marca Schweppes con el Grupo Coca-Cola.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El abogado general Paolo Mengozzi ha dictado este martes sus conclusiones sobre el caso Schweppes en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, en las que ha precisado los criterios que determinan si Schweppes S.A. puede oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos identificados con la marca Schweppes pero procedentes del Reino Unido, donde esta marca pertenece a Coca-Cola.

Según el abogado general, para que Schweppes no pudiera impedir la comercialización en España de productos de Coca-Cola, no sólo sería necesario la existencia de vínculos económicos entre Schweppes y Coca-Cola, sino que además sería necesario que dichos vínculos implicasen un control único sobre las marcas, sobre los productos en que éstas se estampan y, adicionalmente, sobre la calidad.

Esto supone que ambas compañías explotasen la marca conjuntamente en todo lo referido a la fabricación y puesta en el mercado de la tónica Schweppes, explica la marca.

"Schweppes está muy satisfecha con la decisión del abogado general puesto que no hace sino confirmar la posición que ha venido sosteniendo y su política de protección de la marca Schweppes en España, ya que, no sólo no existe ningún tipo de vinculación ni económica ni comercial entre los titulares de la marca en ambos países, sino que de ningún modo comparte el control de la marca con el Grupo Coca Cola", ha subrayado.

Asimismo, recuerda que Schweppes y Coca-Cola son competidores tanto en el mercado español como en el resto del mundo.

