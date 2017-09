Tener una carrera es insuficiente para conseguir trabajo, hay que elegir bien

Totalmente en desacuerdo!



Para aquellos que han cursado una carrera y no han conseguido un empleo acorde al esfuerzo realizado, os dire que creo que deberiais aplicar el principio del "futuro incierto", teoria la cual se basa en afirmar en que una carrera no te da un empleo en concreto, sino que te brinda un porcentaje muy superior de posibilidades de acceder a empleos exclusivos, los cuales nadie diria a priori que se puedan desempeñar con las presuntas capacidades desarrolladas en la universidad.



Recordad que siempre se consigue lo que uno quiere, no asi cuando se pretende que consigas lo que los demas quieren.



Tened claro lo que de verdad quereis en esta vida, y vuestras carreras haran que la posibilidad de que sean realidad seran del 99%, si es a vuestro corazon a quien haceis caso, claro.